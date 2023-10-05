Дубай закрепил за собой статус лидера мирового рынка элитного жилья

С начала 2023 года в Дубае количество сделок по продаже домов стоимостью $10 млн и более достигло рекордных 277 что позволило эмирату опередить такие города, как Нью-Йорк и Гонконг, в звании самого активного рынка элитного жилья. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что спрос на элитное жилье в Дубае остается устойчивым. Как следствие цены на элитное росли в течение девяти кварталов подряд.

Сектор недвижимости Дубая переживает бум, поскольку меры правительства по борьбе с пандемией и его либеральная визовая политика привлекают все больше иностранных покупателей.

"Элитный сегмент рынка - в частности, виллы на берегу моря на искусственных островах в форме пальм - получает выгоду от притока состоятельных инвесторов, таких как россияне, которые стремятся защитить свои активы, крипто-миллионеры и богатые индийцы, которые ищут второй дом", - говорится в сообщении.

В 2023 году количество сделок по продаже домов стоимостью $10 млн и более достигло рекордных 277 на общую сумму $4,91 млрд. Самым популярным районом среди состоятельных покупателей был Палм Джумейра, на который приходится чуть больше часть продаж элитного жилья. Такие районы, как Emirates Hills и Jumeirah Bay Island, также пользовались популярностью, а цены на жилье в этих трех районах были на 16% выше, чем год назад.

В прошлом году в Дубае зарегистрировали более 86 тысяч сделок по продаже жилья, что является рекордным количеством, а крупнейшими покупателями стали россияне.