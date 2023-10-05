В Китае выразили недовольство ЕС в связи с расследованием субсидий на электромобили

Китай был "очень недоволен" антисубсидийным расследованием, поскольку ему не хватало надлежащих доказательств и оно не соответствовало правилам Всемирной торговой организации. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли КНР, пишет China Daily.

"Это расследование компенсационной пошлины из Европы основывается только на субъективных предположениях относительно так называемых субсидий и угроз ущерба. В нем нет достаточных доказательств в его поддержку и оно противоречит соответствующим правилам ВТО, и Китай категорически этим не удовлетворен", – заявил представитель ведомства.

Европейская сторона требовала от Китая проведения консультаций в течение очень короткого периода времени, но не предоставила "эффективных консультационных материалов", что нанесло ущерб правам и интересам Китая, добавил спикер.

Китай призвал европейскую сторону взвешенно использовать меры торговой защиты исходя из общей картины поддержки стабильности глобальных промышленных цепей и цепей поставок и всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Европейским Союзом.

Китай также поощряет углубленное сотрудничество с Европой в новой энергетической отрасли, представленной электромобилями, и создание справедливой, недискриминационной и предполагаемой рыночной среды для совместного развития китайско-европейской индустрии электромобилей.