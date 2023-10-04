Последнее обновление: 04.10.2023 16:04

Правительство Словакии одобрило закупку системы ПВО почти за €200 млн

Словацкое правительство одобрило намерение Министерства обороны закупить системы противовоздушной обороны (ПВО) за €193,98 миллиона. Об этом сообщает Teraz со ссылкой на агентство TASR.

Ожидается, что Минобороны страны будут вести переговоры с Израилем о закупке мобильной системы средней дальности ПВО, а также могут приобрести у Польши портативные системы ПВО малой дальности.

Закупочная цена комплекта израильской системы BARAK-MX должна составлять €128,1 млн, она должна быть укомплектована станцией управления огнем, новым огневым радаром и тремя пусковыми установками, способными нести и выпускать по восемь ракет каждая.

Польша предложила Словакии 36 переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, включая начальный пакет боеприпасов и комплексный пакет логистической поддержки.

"В случае, если предложенные инвестиции не будут осуществлены, Словакия полностью потеряет огневую способность наземных систем ПВО в течение трех-пяти лет", – заявили в ведомстве.



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