Правительство Словакии одобрило закупку системы ПВО почти за €200 млн

Словацкое правительство одобрило намерение Министерства обороны закупить системы противовоздушной обороны (ПВО) за €193,98 миллиона. Об этом сообщает Teraz со ссылкой на агентство TASR.

Ожидается, что Минобороны страны будут вести переговоры с Израилем о закупке мобильной системы средней дальности ПВО, а также могут приобрести у Польши портативные системы ПВО малой дальности.

Закупочная цена комплекта израильской системы BARAK-MX должна составлять €128,1 млн, она должна быть укомплектована станцией управления огнем, новым огневым радаром и тремя пусковыми установками, способными нести и выпускать по восемь ракет каждая.

Польша предложила Словакии 36 переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, включая начальный пакет боеприпасов и комплексный пакет логистической поддержки.

"В случае, если предложенные инвестиции не будут осуществлены, Словакия полностью потеряет огневую способность наземных систем ПВО в течение трех-пяти лет", – заявили в ведомстве.