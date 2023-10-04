Финляндия в первом полугодии снизила затраты на импорт энергоносителей на 37%

С января по июнь 2023 года в Финляндию импортировано разнообразных энергетических продуктов на €5,8 млрд, что на 37% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления страны.

Стоимость экспорта энергоносителей в тот же период составила €3,1 млрд, что на 15% меньше, чем годом ранее.

Основными продуктами импорта энергоносителей в стоимостном выражении были сырая нефть (включая газовый конденсат), средние дистилляты и прочие нефтепродукты.

Наиболее важными продуктами экспорта энергоносителей по стоимости были средние дистилляты и автомобильный бензин.

В первом полугодии 2023 года объем импорта природного газа сократился на 61%, а сжиженного - вырос почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта природного газа вырос более чем в четыре раза, а сжиженного газа - на 86%.

Импорт электроэнергии в январе-июне 2023 года составил 4,6 ТВт-ч, что на 58% меньше, чем годом ранее. Экспорт электроэнергии составил 3,8 ТВт-ч, что на 6% больше, чем годом ранее.