Португалия отменит налоговые льготы для приезжающих работать в приоритетных сферах иностранцев

Португальское правительство собирается отменить налоговые льготы для иностранцев-резидентов Португалии, которые ввели, когда страна после финансового кризиса пыталась привлечь специалистов в некоторые отрасли. Об этом пишет The Guardian.

Схема существовала с 2009 года и предлагала специальную налоговую ставку 20% на доходы, заработанные в Португалии в приоритетных сферах – например, трудоустроенным как врач или преподаватель. Иностранный доход таких резидентов практически не облагался налогом при условии, что лицо продолжает платить с него налоги в родной стране, а пенсии из иностранного источника облагались налогом по ставке 10%. Лиссабон ввел такой стимул для того, чтобы привлечь специалистов в страну после финансового кризиса 2008 года.

Премьер Антониу Кошта заявил, что налоговые льготы в текущей ситуации "больше не оправданы" и с 2024 года новые трудовые иммигранты не смогут получать такие преференции.

По его словам, такие преференции "раздули рынок жилья" и создали "налоговую несправедливость, которая больше не является оправданной". Однако специалисты, которые уже работают в Португалии, продолжат платить налоги на этих условиях.

Заявление премьера прозвучало через несколько дней после масштабных демонстраций в Лиссабоне и других крупных городах: португальцы протестовали против растущих цен на аренду и недвижимость, причиной чего считают в том числе массовый туризм.

По официальной статистике, в 2022 году 50% наемных работников зарабатывали менее 1000 евро в месяц, а тем временем стоимость аренды жилья в Лиссабоне с 2015 года, когда начался "туристический бум", выросла на 65% и становится неподъемной для многих людей, не имеющих собственного жилья. При этом стоимость недвижимости за этот период выросла более чем на 130%.

Ранее в 2023 году правительство Кошты анонсировало также ограничения на краткосрочную аренду жилья на Airbnb и изменения в схему так называемой "золотой визы" (разрешение на проживание в обмен на инвестиции в страну).