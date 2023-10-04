Последнее обновление: 04.10.2023 16:04

Въезда в Евросоюз ожидают более 800 фур - ГПК Беларуси

Въезда в Евросоюз ожидают 840 фур. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, более 730 фур фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию 40% большегрузов от нормы. Сотрудники латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму по пропуску на 50%.

«По состоянию на 10:00 незначительное скопление легкового транспорта фиксируется только перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении.

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