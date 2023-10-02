Франция обещает Украине новое оружие

Предприятия военпрома Франции на форуме оборонных индустрий в Киеве подписали 15 контрактов на поставки Украине оружия, сообщает агентство AFP.

В частности, компания Nexter, принадлежащая немецко-французскому холдингу KNDS, намерена поставить Киеву еще шесть артиллерийских установок CAESAR. Ранее Украина уже получила около 30 таких установок от Дании и Франции. Также Nexter подписала с Украиной контракт на техобслуживание CAESAR и легких танков AMX-10. Производство некоторых запчастей для артсистем в будущем планируют развернуть в Украине.

Компания Arquus подписала контракт на техобслуживание в Украине более ста БТР VAB. Компания Cefa поставит Киеву восемь роботов-саперов и столько же машин-амфибий для переправки тяжелых танков через реки. Другие французские компании будут поставлять или совершенствовать дроны для Киева. Также планируется построить в Украине цех 3D-печати запчастей для техники ВСУ.