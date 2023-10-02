Банкам в России запретили использовать SWIFT для внутренних переводов

Российским банкам с 1 октября запретили использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводе средств на территории РФ.

Согласно требованию Банка России, банки должны передавать информацию о переводах внутри страны только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также через собственные банковские системы или услуги сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации о финансовых сообщениях только на территории РФ, сообщает Интерфакс.

Это требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи передачи информации в рамках платежной системы с целью рассмотрения заявлений клиентов относительно операций с использованием электронных средств платежа.

Система передачи финансовых сообщений в России появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую попал в том числе ряд банков.

Агентство отмечает, что СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи денежных сообщений как в России, так и за ее пределами.