Последнее обновление: 29.09.2023 18:00

До $2,43 трлн сократился внешний долг Китая к концу 2-го квартала

Внешний долг Китая на конец июня составлял $2,43 трлн. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Как сообщила заместитель главы ведомства Ван Чуньин, по сравнению концом марта он снизился на $57,1 млрд, или на 2%, пишет агентство "Синьхуа".

По ее словам, основным фактором стали изменения курсов обмена валют (на него пришлось $54,5 млрд).

Размеры внешнего госдолга будут сохраняться на стабильном уровне, поскольку долгосрочные основы роста экономики страны остаются неизменными, при этом она продолжает восстанавливаться, подчеркнула Ван Чуньин.

Ранее сообщалось, что на конец второго квартала 2022 года внешний долг КНР составлял $2,63 трлн.



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