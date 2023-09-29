Лукашенко рассказал о своем видении деревни будущего

Лукашенко сегодня во время поездки в Могилевскую область рассказал про свое видение деревни будущего.

«Когда-то в советские времена была хорошая практика - адреса передового опыта. Приходит молодежь, она хотела бы видеть, где лучше", - поностальгировал Лукашенко, посещая агрогородок Вишов Белыничского района.

По его словам, благоустройство агрогородков не случайно стало темой его рабочей поездки. В Беларуси их почти полторы тысячи.

"Что греха таить, население сельское в будущем будет жить в агрогородках, процентов на 80-85. Остальное население будет в крупных деревнях", - спрогнозировал пенсионер.

Возможно, свое развитие получат и некоторые неперспективные деревни, но только если будет интерес со стороны частных лиц, добавил он.

"Но главное - это агрогородки. Вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего", - заявил Лукашенко.