Последнее обновление: 29.09.2023 12:24

Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж — с 1 октября 2023 года до 31 марта 2024 года. Об этом сообщает на сайте регулятор.

«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте», - говорится в сообщении.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

«Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», - отмечают в ЦБ.

Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

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