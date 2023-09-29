Госдеп США готовит план на случай шатдауна

Госдепартамент США готовит план на случай шатдауна – временного приостановления работы федеральных органов власти США, заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

"Мы уже несколько дней занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств – на случай шатдауна. Мы продолжаем работать, чтобы решить, какие функции важны для национальной безопасности, которые не могут быть приостановлены даже в случае шатдауна", – отметил он.

В то же время представитель Госдепа надеется, что Конгресс "выполнит свою работу и профинансирует правительство".

Шатдаун – временное полное или частичное прекращение работы и финансирования госучреждений в ситуации, когда президент, Сенат и Палата представителей не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.

Пентагон заявил, что вероятный шатдаун затронет и программу обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на истребителях F-16.