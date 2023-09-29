Последнее обновление: 29.09.2023 12:24

Всемирный банк застраховал от военных рисков первые инвестпроекты в Украине

Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка предоставило первые инвестиционные гарантии для частных инвесторов в Украину, сообщило Министерство экономики Украины.

Среди заключенных сделок - страхование на сумму до 9,1 миллиона долларов проекта M10 Industrial Park во Львове, которое покрывает инвестицию и привлеченное финансирование для строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке.

Страховка покрывает военные риски в течение 10 лет.

Сообщается, что застрахованный MIGA проект будет способствовать поддержке экономического роста Украины, созданию новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.



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