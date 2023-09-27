Последнее обновление: 27.09.2023 15:35

Казахстан продлевает запрет и ограничения на ввоз пшеницы

Власти Казахстана продлили запрет на ввоз пшеницы автотранспортом на территорию страны с 11 октября текущего года сроком на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Поясняется, что решение принято для исключения «серого импорта» пшеницы.

Кроме того, с 26 сентября 2023 года введен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом, за исключением импорта зерна, предназначенного для лицензированных элеваторов, а также зерноперерабатывающих и птицеводческих предприятий.

Вводимые ограничения на ввоз ж/д транспортом не распространяются на транзитные перевозки через территорию Казахстана.



<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование