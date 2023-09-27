Последнее обновление: 27.09.2023 09:39

Украина будет отвечать на удары по энергетической инфраструктуре страны

Украина будет отвечать на удары по энергетической инфраструктуре страны. Это пообещал новый министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире американского телеканала CNN.

По его словам, РФ нынешней зимой будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Но мы будем отвечать!" - сказал он.

Глава украинского оборонного ведомства сообщил также, что надеется на получение военной помощи от международных партнеров в ближайшее время.

"Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя," - подчеркнул Умеров.

По данным Киева, в настоящее время российская разведка собирает сведения об энергетической инфраструктуре Украины.

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