Россия хочет вернуться в Совет ООН по правам человека

Россия проводит агрессивную кампанию, чтобы вернуть себе место в Совете ООН по правам человека, откуда ее выгнали после полномасштабного вторжения в Украину.

Выборы пройдут 10 октября и по оценкам дипломатов РФ на это имеет шансы, хотя ряд стран решительно выступает против, пишет BBC со ссылкой на копию документа с изложением позиции, который Россия распространяет среди членов ООН.

В документе Кремль обещает найти «адекватные решения вопросов прав человека» и стремится не допустить превращения Совета в «инструмент, являющийся политической волей одной группы стран», что понимается как ссылка на Запад. Дипломаты заявили, что РФ надеется восстановить определенный международный авторитет после того, как ее обвинили в нарушениях прав человека в Украине и внутри ее собственных границ.

Последние доказательства этих нарушений были предоставлены Совету по правам человека в понедельник в отчете Комиссии по расследованию событий в Украине. Эрик Моуз, председатель комиссии, заявил, что продолжают поступать доказательства военных преступлений, включая пытки, изнасилования и нападения на мирных жителей.

В отдельном докладе, подготовленном две недели назад специальным докладчиком ООН по России Марианой Казаровой, говорится, что ситуация с правами человека в России также «значительно ухудшилась», а критики вторжения подверглись произвольным арестам, пыткам и жестокому обращению.

Россия была исключена из главного органа ООН по правам человека в апреле прошлого года на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Теперь российские дипломаты добиваются переизбрания своей страны в совет на новый трехлетний срок.