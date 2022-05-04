Россия бойкотирует встречу Совбеза ООН с комитетом безопасности ЕС

Россия будет бойкотировать заседание Совбеза ООН с участием Комитета ЕС по политическим вопросам и безопасности 4 мая.

Об этом сообщает AP со ссылкой на дипломатические источники, передает УНИАН.

Это, по словам собеседников агентства, является еще одним признаком резкого ухудшения отношений России со странами-членами ООН.

Решение Москвы связано с войной в Украине. В то же время это первый бойкот РФ в ООН с начала полномасштабной агрессии 24 февраля.

Комитет ЕС по вопросам политики и безопасности отвечает за его общую внешнюю политику и политику в сфере безопасности.

На пресс-конференции во вторник постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что с конца февраля удалось добиться "исключительных успехов" в "изоляции России".

"Россия изолирована в Совбезе, и каждый раз, когда у нас в Совбезе будет обсуждение того, что касается России, мы будем удерживать их в изоляции до тех пор, пока они не прекратят свои жестокие атаки на Украину, на людей", - сказала Томас-Гринфилд.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отстранение России от Совета по правам человека. За этот шаг проголосовали 93 страны, против - 24, 58 воздержались.

В США отметили, что Россия злоупотребляла своим правом вето "в течение последнего десятилетия".

"Вето не было задумано как карт-бланш для безнаказанности постоянных членов Совбеза. Это не предназначалось для автоматической защиты от ответственности навечно. Россия принизила роль и репутацию Совета Безопасности ООН... и запятнала ООН в целом", - ответил заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс-младший.

28 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы выразила полную поддержку всем усилиям по расследованию международных преступлений РФ в Украине, и выступила за создание международного трибунала.