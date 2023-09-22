ЕC наложил на Intel новый штраф в $400 млн по антимонопольному делу 2009 года

Европейская комиссия наложила на американскую технологическую компанию Intel новый штраф в размере 376,36 млн евро ($400 млн) по делу о нарушении антимонопольного законодательства, открытому в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Сегодняшним решением комиссия снова наложила штраф на Intel только за применение явных ограничений. Сумма штрафа, рассчитанная на основании тех же параметров, что и решение комиссии 2009 года, относится к нарушению более узкого масштаба", – говорится в документе.

Еврокомиссия обвинила Intel в злоупотреблении своим доминирующим положением на мировом рынке микропроцессоров x86, используя стратегию вытеснения конкурентов с помощью скидок и ограничений на продажи.

В 2009 году Еврокомиссия признала Intel виновной в блокировании доступа компании AMD на европейский рынок путем предоставления значительных скидок производителям компьютеров на свою продукцию. Intel также обвинили в подкупе продавцов техники, чтобы те отказывались продавать компьютеры с чипами AMD.

Предыдущее решение регулятора по этому делу, принятое еще в 2009 году, которое предусматривало рекордный на тот момент штраф – 1,06 млрд евро, было аннулировано в начале 2022 года Европейским судом общей юрисдикции.

Однако суд подтвердил, что ограничения продаж были злоупотреблением доминирующим положением со стороны Intel на рынке. Суд не смог решить, как разделить общую сумму штрафа между этими двумя правонарушениями, и оставил комиссию придумать новую цифру.

"Меньший штраф, наложенный сегодняшним решением, отражает более узкий масштаб нарушения по сравнению с решением Комиссии 2009 года", – заявили в Еврокомиссии.