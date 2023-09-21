Судно с украинским зерном по временному коридору прибыло в Босфор

Грузовое судно с украинским зерном Resilient Africa, первое судно с агропродукцией, прошедшее временным коридором в Черном море, прибыло в турецкий пролив Босфор. Об этом сообщает Reuters.

Судно вышло из украинского порта Черноморск с 3 тысячами тонн зерна 19 сентября

Первые два балкера подтвердили готовность воспользоваться временным коридором по направлению к порту Черноморск под погрузку почти 20 тыс тонн пшеницы.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе".

Первое судно, воспользовавшееся украинским черноморским коридором после выхода РФ по "зерновой инициативе", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.