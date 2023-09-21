Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%

Центробанк Турции поднял ключевую процентную ставку на заседании в четверг до максимума с 2003 года. Ставка по семидневным операциям РЕПО увеличена на 5% - до 30% годовых, говорится в сообщении турецкого ЦБ.

Это уже четвертое повышение ставки с июня этого года, когда главой турецкого ЦБ была назначена Хафизе Гайе Эркан. До того, как она начала цикл ужесточения ДКП, ставка составляла 8,5%.

В сообщении ЦБ отмечается, что регулятор продолжает ужесточение монетарной политики, чтобы как можно быстрее добиться ослабления инфляции, а также закрепить инфляционные ожидания. Центробанк планирует постепенно наращивать ужесточение до тех пор, пока не добьется существенного ослабления инфляции.

Дальнейший уровень ставки будет устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить замедление инфляции до 5% в среднесрочной перспективе, отмечают в ЦБ.

В августе потребительские цены в Турции выросли на 58,9% в годовом выражении.