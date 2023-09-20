ОЭСР ухудшила прогноз для мировой экономики на 2024 год

На фоне ужесточения кредитно-денежной политики ведущими центральными банками мира и менее существенного восстановления китайской экономики после пандемии COVID-19, чем ожидалось, рост мировой экономики в 2024 году окажется более слабым, чем в текущем году. Такой прогноз опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Ожидается, что в 2023 году рост мировой экономики составит 3%, а в 2024 году замедлится до 2,7%", - говорится в документе.

Таким образом, по сравнению с июньским прогнозом организации ожидание роста глобального ВВП в текущем году было повышено на 0,3 процентных пункта. В то же время ожидание роста на 2024 год было понижено на 0,2 процентных пункта.

При этом в ОЭСР полагают, что непропорционально крупная доля роста глобального ВВП в 2023-2024 годах придется на Азию, несмотря на более слабое, чем ожидалось, восстановление экономики Китая.

В первой половине 2023 года во многих странах продолжилось сокращение темпов инфляции, обусловленное снижением цен на продовольствие и энергоносители, констатируют эксперты ОЭСР. Однако базовая инфляция - то есть инфляция без учета наиболее волатильных компонентов, таких как энергоносители и продовольствие, - существенно не замедлилась. Она по-прежнему значительно превышает целевые показатели центральных банков, говорится в докладе. Основной риск заключается в том, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось, предупреждают авторы. Это приведет к необходимости дальнейшего ужесточения процентных ставок или более длительного периода их повышения, указывают эксперты.