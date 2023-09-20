Египет не смог купить в России полмиллиона тонн пшеницы

Египет купит 480 тыс. тонн пшеницы у Франции и Болгарии вместо обещанной поставки зерна из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сделку по поставке партии пшеницы в Египет заблокировали в России, уточняет агентство.

В начале сентября египетский государственный зернотрейдер Solaris в рамках частного соглашения договорился о покупке 480 тыс. тонн пшеницы в РФ по выгодной цене $270 за тонну на условиях франко-борт. То есть продавец открыл доступ к товару для покупателя на заводе, складе или фирме, а покупатель самостоятельно его забирал и перевозил.

Данная цена ниже неформальной минимальной цены, установленной российской властью.

Российские зерновые порты переполнены после двух рекордных урожаев подряд. Однако избыток предложения оказывает давление на местные цены, побуждая чиновников устанавливать нижний предел цен, чтобы поддержать рынок. Применение этого ценового предела было непоследовательным, отмечают в агентстве.

После начала войны Египет вынужденно приостановил импорт украинской пшеницы, но зерновая инициатива позволила возобновить закупки с декабря 2022 года.

Внутреннее потребление пшеницы в Египте составляет около 25 млн тонн в год, тогда как страна производит приблизительно 12 млн тонн. Остальные ей приходится импортировать.