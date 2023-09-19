Украина готова изменить правила экспорта агропродукции в пять стран ЕС

Кабинет министров Украины во вторник одобрил новую процедуру экспорта определенных видов агропродукции в отдельные государства-члены ЕС. Об этом во время онлайн-выступления на заседании аграрного комитета Европарламента заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

По его словам, этой процедурой предусмотрено, что кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница, которые идут в режиме экспорта в пять государств ЕС, должны получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитики.

"Мы верим, что такая схема работы удовлетворит все стороны. И даже те три страны, которые сейчас выступают против украинского аграрного экспорта, также присоединятся к этому плану. Поскольку у всех нас одна цель – победа в этой страшной войне. А для этого должно быть взаимопонимание и взаимоподдержка между нами", – сказал Сольский.

Министр рассказал, что Украина наработала и представила в Европейскую комиссию план действий по контролю за экспортом. Это предложение "должно разрядить ситуацию", считает он.

"Мы согласовываем с Еврокомиссией и со странами импортерами необходимый перечень и объем аграрной продукции из четырех культур, они в свою очередь определяют готовы ли принимать эти культуры, когда и в каких объемах. Только после этого мы выдаем разрешения нашим предприятиям на экспорт той или иной продукции. То есть Украина контролирует свой экспорт и согласовывает его с принимающими странами", – подчеркнул Сольский.