Последнее обновление: 19.09.2023 16:54

Хорватия не будет импортировать украинское зерно, но останется транзитной страной

Хорватия не будет импортировать украинскую агропродукцию, однако изъявила желание остаться транзитной страной. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович.

"Позиция и желание Хорватии заключается в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, которая получает огромное количество украинского зерна, которое дешевле нашего, что означало бы, что наши фермеры оказались в беде", – сказал Андрей Пленкович, которого цитирует Politico.

Пленкович не стал отвечать на вопрос, планирует ли Хорватия ввести запрет на импорт украинской агропродукции, как это сделали Польша, Венгрия и Словакия.

Однако он повторил, что хорватские порты способствуют перевозке украинского зерна в третьи страны.

В конце июля Украина и Хорватия во время визита хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича-Радмана договорились об экспорте украинского зерна, осложненном после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Перед этим Хорватия заявила, что готова предложить свою инфраструктуру для вывоза украинского зерна по альтернативным маршрутам после остановки Россией "зерновой сделки".



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