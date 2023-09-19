Власти Беларуси снизили отпускную цену на природный газ для крупных потребителей

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 54 от 12 сентября 2023 года снижена отпускная цена на природный газ для крупных потребителей.

"Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,7835:100 газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2022 году от 600 млн. куб. м, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих природный газ для производства азотных удобрений, в размере 464,06 белорусского рубля за 1000 куб. м", - говорится в документе.

При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена пересчитывается по формуле, которая указана в постановлении.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2023 г.