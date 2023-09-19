Последнее обновление: 19.09.2023 12:27

Польша предлагает запретить импорт бриллиантов и сжиженного газа из России

Польша предлагает запретить импорт бриллиантов и сжиженного газа из России в рамках 12-го пакета санкций ЕС. Об этом пишет PAP со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, предложение Варшавы включает запрет на импорт из России бриллиантов, очередные ограничения в секторе услуг, в частности, запрет предоставления информационно-коммуникационных технологий субъектам из РФ, а также импорт сжиженного газа из России.

Польша также требует принять очередные санкции против компаний, работающих в оборонном секторе, медиаресурсов, распространяющих дезинформацию Кремля о войне, олигархов, поддерживающих войну, а также компаний, связанных с российским "Росатомом".

Предложения Польши включают также санкции против синтетического каучука и стали.

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