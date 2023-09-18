Последнее обновление: 18.09.2023 18:23

Экс-менеджер МТС приговорен к 7 годам колонии за якобы слив данных в «Черную книгу Беларуси»

Власти Беларуси 11 сентября приговорили экс-менеджера МТС Алексея Кузьмина к 7 годам колонии усиленного режима за якобы передачу личных данных силовиков и «высокопоставленных лиц» в «Черную книгу Беларуси».

Кузьмин объявлен виновным по ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 УК (Пособничество в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенное группой лиц, повлекшее иные тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий, при отсутствии признаков более тяжкого преступления).

Потерпевшими по делу проходят 57 человек. Согласно решению суда действия Кузьмина и «иных лиц» повлекли нарушения работы транспорта и предприятий «с причинением «Минсктрансу» ущерба в размере 22 500 рублей».

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