Промпроизводство в Беларуси в январе-августе 2023 года выросло на 7,9%

Объем промышленного производства Беларуси за январь-август 2023 года в текущих ценах составил 119,428 млрд. рублей и вырос на 7,9% к январю-августу 2022 года.

В августе объем промышленного производства составил 15,976 млрд. рублей и вырос на 7,5% к июлю. В годовом выражении – к августу 2022 года - объем промпроизводства вырос на 13,5%.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 4,6%, «Обрабатывающей промышленности» - 9,4%, «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 1,1%.

В «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» снижение составило 1,4%.

Запасы готовой продукции за июнь снизились на 393 млн. рублей и на 1 сентября 2023 года составили 8,1541 млрд. рублей или 67,4% к среднемесячному объему промышленного производства. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 19,9%.