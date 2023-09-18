Последнее обновление: 18.09.2023 18:02

Россия выходит из Совета Евроарктического региона

Власти РФ решили выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона, назвав в качестве причины бездействие этой организации по вине западных стран и отказ от передачи председательства РФ после военного вторжения РФ в Украину.

«По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 г. фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 г. в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий», - говорится в заявлении МИД РФ.

«В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», - также сказано в сообщении.

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