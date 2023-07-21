ЕС расширил санкции за нарушение прав человека в России

Европейский Союз заявил в четверг, что вводит ограничительные меры против 18 человек и 5 организаций за нарушение прав человека в Афганистане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике, Украине и России.

В частности, под санкции попали руководители афганских министерств образования и юстиции от "Талибана", а также исполняющий обязанности председателя Верховного суда из-за их роли в лишении афганских девушек и женщин права на образование, доступа к правосудию и равного отношения к мужчинам и женщинам.

Также ЕС ввел ограничительные меры против 12 других лиц и 5 организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в России.

Меры направлены против тех, кто злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России, а также привел к политически мотивированным решениям против оппозиционных политиков, демократических активистов и критиков Кремля, таких как Алексей Навальный и Владимир Кара-Мурза.

В списки попали лица, которые входят в руководство Москвы, в частности, вице-мэр Наталия Сергунина, а также компании, которые организуют тендеры на поставку систем распознавания лиц.

В санкционный перечень попали лица, ответственные за управление колонией, где содержится Навальный, и сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), лично причастный к попытке убийства Владимира Кара-Мурзы с применением нейротоксина.

"ЕС осуждает ухудшение ситуации с правами человека в России. Неоправданная и неспровоцированная захватническая война России против Украины усилила внутренние репрессии в России, резко ограничив свободу мысли и выражения взглядов, свободу СМИ и введя военную цензуру", – заявил Совет ЕС.