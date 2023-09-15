Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 сентября 2023 года белорусский рубль продолжил снижение к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,07 копейки или 0,33%, до 3,2640 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Курс евро снижается на 1,16 копейки или 0,33% до 3,4700 рубля при объеме торгов 0,1 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,55 копейки или 0,16%, до 3,3816 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 213,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,38 копейки или 0,31% до 4,4878 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,5млн. юаней.