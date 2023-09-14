ЕЦБ повысил базовую ставку до рекордных 4,5%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентные ставки на 10-м заседании подряд для борьбы с инфляцией, но дал понять, что он, вероятно, закончил ужесточение монетарной политики. Об этом пишет Reuters.

ЕЦБ поднял ставку по депозитам до 4% с 3,75%, подняв ее до исторического максимума.

Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,75%.

"Рынки и экономисты ожидают, что этот шаг ЕЦБ по ужесточению политики будет последним, и теперь ожидают длительной паузы, за которой последует снижение ставок во второй половине следующего года", - пишет агентство.

Всего несколько дней назад рынки считали неизменность ставок наиболее вероятным результатом заседания 14 сентября, но ожидания сместились в сторону повышения после того, как источник, близкий к переговорам, сообщил, что ЕЦБ повысит свой прогноз инфляции на 2024 год в новых прогнозах.

"Исходя из текущей оценки, Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровней, которые, будучи сохраненными в течение достаточно длительного времени, внесут существенный вклад в своевременный возврат инфляции к целевому показателю", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне все еще застряла выше 5%, и рынки не видят ее снижения до целевого показателя ЕЦБ в 2% даже в долгосрочной перспективе, поскольку насыщенный рынок труда подталкивает к росту заработных плат, а высокие затраты на энергоносители продолжают давить на цены.

Сейчас инфляция ожидается на уровне 3,2% в следующем году после прогноза в 3% три месяца назад, тогда как прогнозы роста экономики были снижены до 0,7% на этот год и до 1% на 2024 год.

"Инфляция продолжает снижаться, но все еще ожидается, что она будет оставаться слишком высокой слишком долго", - добавили в ЕЦБ.