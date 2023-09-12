Последнее обновление: 12.09.2023 18:00

Европарламент принял закон о совместных оборонных закупках

Европейский парламент во вторник, 12 сентября, поддержал закон об усилении европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок (EDIRPA). За него проголосовали 530 евродепутатов, против выступили 66.

Новый регламент устанавливает временный инструмент, который будет действовать до 31 декабря 2025 года и позволит странам Евросоюза закрыть наиболее насущные и критические оборонные потребности, возникшие в результате передачи военной помощи Украине.

В июне Европарламент и Совет ЕС договорились о выделении 300 млн евро для финансирования этого инструмента.

Для проведения совместных закупок нужно будет сформировать консорциум как минимум из трех стран и заказать вооружение у компаний из Евросоюза или ассоциированных стран.

Финансовый вклад Евросоюза в каждую закупку составит 15%, но может быть увеличен до 20%, если вооружение покупается для Украины или Молдовы либо заказ предназначен малому и среднему бизнесу.

Закон должен быть утвержден Советом Евросоюза, прежде чем он вступит в силу.



<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование