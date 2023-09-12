Европарламент принял закон о совместных оборонных закупках

Европейский парламент во вторник, 12 сентября, поддержал закон об усилении европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок (EDIRPA). За него проголосовали 530 евродепутатов, против выступили 66.

Новый регламент устанавливает временный инструмент, который будет действовать до 31 декабря 2025 года и позволит странам Евросоюза закрыть наиболее насущные и критические оборонные потребности, возникшие в результате передачи военной помощи Украине.

В июне Европарламент и Совет ЕС договорились о выделении 300 млн евро для финансирования этого инструмента.

Для проведения совместных закупок нужно будет сформировать консорциум как минимум из трех стран и заказать вооружение у компаний из Евросоюза или ассоциированных стран.

Финансовый вклад Евросоюза в каждую закупку составит 15%, но может быть увеличен до 20%, если вооружение покупается для Украины или Молдовы либо заказ предназначен малому и среднему бизнесу.

Закон должен быть утвержден Советом Евросоюза, прежде чем он вступит в силу.