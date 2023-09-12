Германия продолжает импортировать нефть из России через Индию - Spiegel

Несмотря на объявленную цель отказаться от российских энергоносителей, Германия продолжает закупать большие объемы российской нефти в Индии, пишет журнал Spiegel.

Объем импорта нефтепродуктов из Индии в Германию за год вырос в 12 раз. С января по июль 2023 года ФРГ импортировала сырья на 451 млн евро против 37 млн евро годом ранее. Это 2,4% от всего импорта нефтепродуктов в Германию за этот период, пишет Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.

В самом ведомстве отмечают, что Германия импортирует газойль, который используется для производства дизельного топлива и мазута. Индия, в свою очередь, импортирует из России сырую нефть, она является основным сырьем для производства газойля.