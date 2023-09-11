Последнее обновление: 11.09.2023 18:15

Власти Беларуси определились с финансированием билетов на экскурсии для школьников

Постановлением Совмина № 589 от 8 сентября 2023 года урегулированы вопросы приобретения билетов для учащихся I-ХІ классов при посещении экскурсий в 2023/2024 учебном году.

Согласно документу, билеты приобретаются учреждениями образования за счет средств республиканского или местных бюджетов, которые предусмотрены данным учреждениям на их функционирование учредителями. Финансирование таких расходов может осуществляться также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.

Это касается мероприятий, проводимых в рамках организации образовательного процесса, в том числе в шестой школьный день, с периодичностью 2 экскурсии в учебном году.

«Правовой акт направлен на: совершенствование образовательного процесса; формирование у учащихся уважения к культурно-историческому наследию своего народа, событиям в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, в том числе связанным с геноцидом белорусского народа; воспитание патриотизма и активной гражданской позиции», -говорится в документе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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