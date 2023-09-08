ФАО прогнозирует мировой сбор зерна в текущем году на уровне рекордного 2021 года

Мировой сбор зерна в 2023 году может быть на уровне рекордного 2021 года, прогнозирует ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Как сообщается в ее обзоре, оценка мирового урожая на этого год в сентябре по сравнению с июлем (в августе обзор не выходил) снижена на 4 млн тонн. Но несмотря на это, мировой урожая может оказаться на 0,9% выше по сравнению с прошлогодним и составить 2 млрд 815 млн тонн, что соответствует рекордному показателю 2021 года.

Так, прогноз сбора пшеницы снижен на 2,2 млн тонн, до 781,1 млн тонн. "Ожидается, что мировое производство пшеницы сократится на 2,6% по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, станет вторым по величине показателем за всю историю наблюдений", - говорится в обзоре. Наибольшее снижение коснулось производства в Канаде и ЕС в связи с засушливой погодой. Прогноз урожая пшеницы в Китае снижен из-за проливных дождей в ряде ключевых зернопроизводящих регионов. Это снижение было частично компенсировано повышением прогноза в США, Индии и на Украине, "на что указывают представленные правительствами этих стран актуальные данные о более обильном, чем ожидалось ранее, урожае".

Прогноз сбора фуражного зерна снижен на 1,3 млн тонн, до 1 млрд 511 млн тонн, что обусловлено в основном сокращением урожаев ячменя и овса. Но этот показатель на 2,7% выше прошлогоднего. Так, оценка сбора ячменя снижена на 2,9 млн тонн, до 143,8 млн тонн (на 5,6% ниже показателя прошлого года). Сбор овса станет самым низким за последние 11 лет - 23,1 млн тонн.

В то же время производство кукурузы может достичь рекордного уровня - 1 млрд 215 млн тонн. Прогноз повышен на 3,6 млн тонн, в основном из-за "более богатого, чем ожидалось, урожая в Бразилии и на Украине". Это позволит с лихвой компенсировать снижение прогноза по сбору кукурузы в США и ЕС.

Урожай риса в этом году ФАО оценивает в 523,2 млн тонн. Это на 500 тыс. тонн ниже июльского прогноза, но на 1,1% выше, чем было собрано в минувшем сезоне.