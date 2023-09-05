Газотранспортная система Молдовы перешла под управление румынской компании

Газотранспортной системой Молдовы будет управлять компания Vestmoldtransgaz, принадлежащая румынскому национальному оператору Transgaz и Европейскому банку реконструкции и развития.

Как сообщила пресс-служба министерства энергетики Молдовы, это предусматривает соглашение, подписанное накануне Vestmoldtransgaz с Moldovatransgaz - дочерней компании Moldovagaz, в которой 50% акций принадлежат ПАО "Газпром". Для вступления в силу контракт должен быть одобрен национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Согласно сообщению, Vestmoldtransgaz будет управлять сетью транспортировки природного газа в течение пяти лет. Она возьмет на себя текущие контракты на техническое обслуживание, заключенные Moldovatransgaz, обеспечив непрерывность процессов, связанных с инфраструктурой транспортировки газа.

Разделение компаний по добыче, транспортировке, распределению и поставке газа во избежание монополии и обеспечения доступа всех заинтересованных сторон к инфраструктуре является частью Третьего энергетического пакета. Это одно из основных обязательств Молдовы в рамках Энергетического сообщества. С 2012 года республика откладывала выполнение этого обязательства, согласовывая с Брюсселем новые сроки.

Министр энергетики Виктор Парликов заверил, что бытовые потребители не ощутят изменений на рынке газа.

"Но это разделение, которое Молдова откладывала с 2012 г., является огромным скачком во внедрении европейского законодательства, либерализации и прозрачности газового рынка. Тем самым недискриминационный доступ к сетям будет обеспечен для всех компаний, и в долгосрочной перспективе мы повысим доверие к рынку для европейских торговцев и поставщиков, а здоровая конкуренция поможет генерировать более выгодные цены", - сказал министр.

В начале июля парламент Молдовы внес поправки в законодательство, в соответствии с которыми НАРЭ временно назначило Vestmoldtransgaz оператором газотранспортной системы, поскольку Moldovatransgaz так и не завершил процедуру отделения от Moldovagaz и не подал заявку на сертификацию. При обсуждении вопроса в парламенте утверждалось, что этому препятствует мажоритарный акционер Moldovagaz "Газпром", который не дает согласия на то, чтобы ГТС была независимой от поставщика газа и управлялась сертифицированным оператором.

Председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан подтвердил, что с 19 сентября Vestmoldtransgaz возьмет на себя эксплуатацию газотранспортной системы Молдовы на пять лет.

"Подписанием этого контракта Moldovatransgaz обеспечило реализацию процесса разделения, удовлетворив требования действующих законодательных и нормативных актов. Moldovatransgaz продолжит техническую эксплуатацию приднестровского сегмента газотранспортной системы на основании действующего законодательства. На данный момент Moldovatransgaz и Vestmoldtransgaz находятся на стадии обсуждения условий договора на техническое обслуживание арендованных у нашей компании газотранспортных сетей", - заявил Чебан.