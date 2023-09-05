Последнее обновление: 05.09.2023 13:21

Совмин Беларуси озаботился речным судоходством

Совмин Беларуси распорядился направить дополнительные 2409366,6 рубля на финансирование «путевых работ и содержания судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях».

Указанные средства будут перенаправлены из предусмотренных бюджетом на 2023 год расходов на железнодорожный транспорт, следует и постановления Совмина РБ №573 от 2 сентября 2023 года.

«… увеличить в 2023 году расходы республиканского бюджета, предусмотренные Министерству транспорта и коммуникаций на водный транспорт, на 2 409 366,6 рубля для финансирования путевых работ и содержания судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях… Расходы … увеличить за счет соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных … на железнодорожный транспорт на отдельные мероприятия», - говорится в документе.

Согласно бюджету-2023, расходы на водный транспорт были утверждены в размере 11 928 098 рублей, на железнодорожный транспорт - 18 541 386 рублей.

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