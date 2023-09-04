В Германии снизились объемы товарного экспорта и импорта

Объемы экспорта товаров в Германии снизились в июле как в месячном, так и в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства Германии Destatis.

В частности, в общей сложности германская промышленность экспортировала в июле 2023 года товаров на €130,4 млрд, что на 0,9% меньше предыдущего месяца и на 1% меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Импорт в рассматриваемый период вырос на 1,4% по сравнению с июнем 2023 года, но сократился на 10,2% в годовом выражении.

Таким образом, профицит внешнеторгового баланса ФРГ составил в июле €15,9 млрд.