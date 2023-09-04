Лукашенко вновь озаботился свиноводческой тематикой

Лукашенко сегодня собрал совещание по вопросам развития свиноводства, сообщает его пресс-служба.

В ближайшее время он намерен провести выездной республиканский семинар-совещание, где будет обсуждаться состояние дел в животноводстве.

Характеризуя сложившуюся ситуацию, Лукашенко привел данные статистики. Так, производство (выращивание) свиней за два года снизилось почти на 12%. Полученные объемы к запланированным в госпрограмме "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы даже не приблизились, а, скорее, наоборот. Сокращение производства наблюдается во всех областях, а на Гомельщине - вообще в два раза.

Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11%, или на 290 тыс. голов. Наибольшее снижение отмечается в Гомельской и Минской областях.

Падеж свиней увеличился практически в каждом втором районе страны. Количество приплода поросят сократилось на 8%.

"На фоне провальных прошлых лет в этом году в целом по республике подвижки в восстановлении поголовья и объемов производства (выращивания) свиней можно обозначить как незначительные, - сказал Лукашенко. - То есть прирост есть, но это на уровне арифметической погрешности".

Как докладывают, соответствующие меры принимаются, однако падеж свиней по-прежнему растет во всех областях, кроме Гродненской и Минской. Уменьшилось количество поросят за счет снижения приплода на Витебщине и Минщине. Снижаются показатели эффективности, растет количество убыточных организаций, занимающихся свиноводством, обозначил проблемы Лукашенко.

Он также назвал и причины сложившейся ситуации, которые лежат на поверхности: это грубые нарушения биологической защиты комплексов: недостаточная работа по борьбе с грызунами и птицей, проведению дезинфекции, обеспечению спецодеждой. Отмечаются проблемы с учетом свиней, факты приписок и сокрытия падежа.

В результате его требования о восстановлении поголовья свиней и объемов производства свинины до уровня 2012 года, поставленные еще в 2014 году, не выполнены до сих пор.

По мнению Лукашенко, для исправления ситуации требуются прежде всего соблюдение элементарных мер технологической и трудовой дисциплины, активизация селекционно-племенной работы, совершенствование рецептур комбикормов. К решению проблемных вопросов следует подключиться и белорусским ученым.