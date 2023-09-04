Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В Беларуси с 1 сентября повысились экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Согласно постановлению правительства № 571, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $21,4 за тонну (ранее - $16,9), на прямогонный бензин - $11,7 за тонну (ранее - $9,2), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $6,4 за тонну (ранее - $5).

До этого экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышались в Беларуси с 1 августа.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.