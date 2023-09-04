Ресурсы домашних хозяйств в Беларуси во II квартале составили Br2043,3 в месяц

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси во II квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br2043,3 в месяц (в I квартале - Br1900).

Как сообщает Белстат, в том числе в городах и поселках городского типа – Br2149,7 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1696,3 в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1966,1 в месяц, из которых Br1402 (71,3%) приходится на потребительские расходы).

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,9%, на покупку непродовольственных товаров – 32,9%, на оплату услуг – 24,6%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).