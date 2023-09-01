В странах Балтии снова заговорили об атомной энергетике, а малые модульные АЭС стали серьезно обсуждаемой альтернативой развития энергетики, пишет Latvijas avīze.

Как рассказала госсекретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска, министерству поручено подготовить информационный отчет о перспективах развития атомной энергетики в Латвии.

"У латышей есть склонность всегда посыпать голову пеплом. Однако, если мы посмотрим на энергетику, такое отношение не имеет под собой никаких оснований - позиция Латвии лучшая среди всех трех стран Балтии. Это связано с историческим наследием в виде трех гидроэлектростанций, что обеспечивает высокую долю возобновляемых источников энергии в балансе, а когда достаточно воды, то и достаточно мощности по производству электроэнергии - от 33 до 50% потребления Латвии", - заявила она.

По словам Куревски, эта мощность зависит от того, количества воды в конкретном году и уровня цены на газ.

"Проценты варьируются в зависимости от того, сколько воды было в конкретном году и какова была цена на газ, то есть было ли выгоднее производить электроэнергию, сжигая газ или эксплуатируя ГЭС. Обычно Латвия производит около семи гигаватт-часов электроэнергии в год, в том числе от 2,2 до 2,6 гигаватт-часов производят ГЭС. Кроме того, у нас есть тепловые электростанции, работающие на природном газе, которые в будущем потенциально можно будет "озеленить" за счет смешивания водорода с газом. Наконец, наша сеть передачи электроэнергии исторически была рассчитана на более высокое потребление, чем сегодня. Она была построена в то время, когда потребность Латвии в электроэнергии составляла два-два с половиной гигаватта (сейчас 0,7-1,4 ГВт). Таким образом, у нас есть свободное пространство в сетях передачи, и страна находится в выгодном положении, чтобы в будущем стать страной-экспортером энергии", - отметила госсекретарь Министерства климата и энергетики.

Из сказанного следует, что Латвия подождет и посмотрит, по какой цене сможет производить электроэнергию малая модульная АЭС в Эстонии, а затем поучится на ее опыте и ошибках и решит, выгодно ли это для Латвии.