Российской экономике предсказали замедление к 2024 году

Экономика РФ по итогам текущего года вырастет на 2,7%, однако в 2024 году ее рост составит только 1,1%. Это произойдет на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз развития российской экономики на 2023-2026 годы, составленный Институтом исследований и экспертизы ВЭБ.

«Благодаря активному росту обрабатывающих отраслей и потребительского спроса темп роста российской экономики в 2023 году может достигнуть 2,7%», - отмечают исследователи.

Тем не менее в 2024-2026 годах санкции, консолидация бюджет и замедление темпов роста мировой экономики ограничат рост ВВП РФ. Согласно прогнозу, рост ВВП замедлится до 1,1%, но в 2025-м составит 2,3%, а в 2026-м — 2%.

Как уточнили в ЦМАКП, такой прогноз института может объяснятся «эффектом размена между годами». По словам специалистов, чем больше будет заложено на текущий год, тем меньше потенциал роста будет в следующем, даже за счет эффекта базы. Также со второго полугодия сдерживающий эффект будет обеспечивать ужесточение денежно-кредитной политики.

Эксперты ожидают, что в III квартале статистика покажет отрицательные темпы роста в промышленности, однако это не будет означать переход к устойчивому спаду.

«Это будет маятниковое снижение, потому что перед этим был перегрев. Он выдохся сам по себе, и его немного придавили ужесточением ДКП (денежно-кредитная политика). За счет этого в начале следующего года уже даже чисто арифметически будет фиксироваться замедление экономического роста, в том числе и с учетом высокой базы первого полугодия текущего года», - добавляют в ЦМАКП.