Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС

Министр транспорта Франции Клеман Бон анонсировал подготовку предложения, которое будет регулировать минимальную цену на авиаперелеты в Европейском Союзе для борьбы с изменениями климата. Об этом Бон заявил в интервью французскому еженедельнику L'Obs.

Французский чиновник сказал, что подаст предложение об установлении минимальной цены на авиаперелеты коллегам из ЕС в ближайшие дни.

"Билеты на самолет за 10 евро, когда мы находимся в разгаре экологического перехода, больше невозможны. Это не соответствует их цене для планеты. Я открыто призываю облагать налогом деятельность, загрязняющую окружающую среду, чтобы инвестировать в экологический переход ", – считает он.

Инициатива Парижа повлияет прежде всего на лоукостеры. За счет низких цен на самый быстрый и один из самых безопасных видов транспорта они стали успешными компаниями в ЕС.

В то же время их низкие тарифы иногда не покрывают расходов. Кроме того, авиаперелеты вызывают больше выбросов парниковых газов, чем путешествия поездом.

В мае этого года во Франции вступило в силу правительственное постановление, которое запрещает внутренние авиарейсы для поездок, которые можно осуществить менее чем за два с половиной часа на поезде. Цель заключается в сокращении вредных выбросов, которые приходятся на авиацию, путем уменьшения рейсов.

Тем не менее железнодорожные путешествия в пределах Европы остаются на 71% дороже авиаперелетов.