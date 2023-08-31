Литовские таможенники стали чаще выявлять сигаретную контрабанду на четырех работающих погранпереходах.

Так, на прошлой неделе на КПП Райгардас таможенники задержали почти 1 млн пачек контрабандных сигарет. Контрабанда была замаскирована под слоем полиэстера, которой транзитом везли в Польшу. Стоимость контрабанды рекордная – почти 4 млн евро, сообщает LNK.

По словам представителя Криминальной таможни Гедиминаса Куликаускаса, в последнее время наблюдается активность в перевозке контрабанды.

"Потоки увеличились, количество перевозимой контрабанды увеличилось. Если раньше в тягаче везли 1000 или 2000 коробок, и это было целым событием, то сейчас такое происходит каждый день. Миллион пачек за раз – сейчас находят 1-2 и даже три раза в месяц, раньше такое количество задерживали три раза в год", – сказал он.

Такие тенденции он назвал отчаянием контрабандистов. "Сформировалось бутылочное горлышко, возможности ввоза сократились, пунктов стало меньше, и эта толпа пытается пролезть в оставшиеся пункты, ввезти как можно больше, они не боятся риска, играют в русскую рулетку: увидят - не увидят, поймают - не поймают", – сказал Куликаускас.

По его словам, до конца лета в Литве задержано столько контрабанды, сколько за весь прошлый год.

"Польша закрыла КПП, Литва закрыла два КПП – осталось меньше путей для контрабандистов, ведь большую часть контрабанды везут именно фурами, контрабандисты в отчаянии. Через оставшиеся лазейки они пытаются перевезти как можно больше контрабанды. Соответственно – у наших сотрудников прибавилось работы, но и найти легче, поскольку на действующих КПП есть рентгены", – сказал он.

По словам Куликаускаса, надо понять один момент.

"Контрабанду везет соседняя страна, на которую мы не можем влиять, в частности на производственные мощности, которыми заполняют Литву и рынок Западной Европы. Там наше влияние ограничено, но в Литве мы действуем достаточно эффективно. Могу сказать, что в марте этого года была остановлена работа нелегальной табачной фабрики в Литве, она только-только была запущена", – сказал криминалист.

Он заметил, что задержанные контрабандные сигареты в Литве уничтожают.

"Мы их измельчаем и смешиваем с отходами. Раньше их сжигали, но это был "грязный" и дорогой процесс. Сейчас измельчают, весь процесс снимают на видео, чтобы было доказательство уничтожения", – сказал Куликаускас.

Он говорит, что сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше.

"Большое значение будут иметь международные события, ведь по мере снижения числа точек провоза, они могут начать искать иные пути, скажем, через Россию, Калининградскую область, через Латвию и Эстонию. Они создают контрабандный круг, но если закрыть все точки, на какое-то время будет передышка", – сказал специалист.