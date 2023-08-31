США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с "Алросой"

Индия обратилась к США с просьбой разблокировать 26 млн долларов, принадлежащих по меньшей мере двум индийским алмазным фирмам, которые заморожены из-за их вероятных торговых связей с подсанкционной российской алмазной компанией "Алроса". Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника в Индии.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение Казначейства США, которое осуществляет надзор за санкциями, заморозило эти средства в начале этого года, рассказали два собеседника издания. Оба являются индийскими чиновниками, но отказались назвать себя или компании, ссылаясь на деликатность вопроса.

Замораживание OFAC является первой известной карательной мерой против любого индийского бизнеса после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году и последующих западных санкций против российских предприятий.

OFAC заморозил средства, когда подразделения неустановленных индийских компаний, базирующихся в ОАЭ, пытались перевести их для покупки необработанных алмазов. Reuters не смогло определить, были ли эти деньги переведены "Алросе" или другой стороне.

"Правительство знает о действиях OFAC и начало диалог по этому поводу", - заявил один из источников в индийском правительстве. "Проблема заключалась в подозрении относительно торговых связей с Алросой", - пояснил он.

Индийские фирмы, пострадавшие от действий OFAC, сообщили правительству, что платежи предназначались либо для российских компаний, которые не находятся под санкциями, либо за заказы, выполненные до того, как санкции против "Алросы" вступили в силу в апреле прошлого года, отметил источник.

Индия имеет крупнейшие в мире мощности по обработке алмазов и в прошлом финансовом году, закончившемся 31 марта, экспортировала бриллиантов на сумму более 22 миллиардов долларов. Промышленность, базирующаяся в основном в западном штате Гуджарат, покупает необработанные алмазы у поставщиков из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Бельгия и Россия.