ВВП России за семь месяцев 2023 года вырос на 2,1%

Валовый внутренний продукт России за первое полугодие 2023 года вырос на 1,6%, а за семь месяцев — на 2,1%. Такие показатели фигурируют в отчете Минэкономразвития об основных макроэкономических показателях РФ.

Промышленное производство в стране за январь-июль в целом выросло на 2,6% год к году. Из значимых сегментов экономики снижение продемонстрировал только добывающий сектор — минус 1,3%. В то же время существенный рост зафиксирован в строительной отрасли — на 8,7%.

В июле 2023 года значительно ускорился рост кредитования (юридических и физических лиц) — на 25,5% год к году. При этом рублевое кредитование физических лиц (потребительские и ипотечные кредиты) выросло на 18,3% в годовом выражении.

На рынке труда сохраняется положительный тренд на рост заработных плат, отметили в Минэкономразвития. За первое полугодие 2023 года рост номинальной заработной платы составил 12,7%, реальная зарплата выросла на 6,8%. Рост заработной платы происходит на фоне продолжающегося снижения уровня безработицы — в июле в очередной раз был достигнут новый исторический минимум — 3% от общего числа трудоспособных россиян.