Последнее обновление: 29.08.2023 13:38

В ЕАЭС создадут зарядную и сервисную инфраструктуру для электротранспорта

Коллегия Евразийской экономической комиссии 28 августа 2023 года приняла рекомендацию о создании и развитии зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры для автомобильного электротранспорта в государствах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, странам ЕАЭС рекомендовано разработать совместно с комиссией интерактивную карту развития (с указанием мест нахождения объектов) зарядной и сервисной (технической) инфраструктуры для автомобильного электротранспорта на территориях государств-членов с дальнейшим ее размещением на информационном портале Союза.

Для обмена опытом между государствами-членами и рассмотрения возможности создания совместных проектов в этой сфере рекомендация включает ссылку на каталог проектов по развитию зарядной инфраструктуры для автомобильного электротранспорта, уже реализуемых или планируемых к реализации в странах ЕАЭС.



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