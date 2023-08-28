Украина может начать использовать истребители F-16 уже весной 2024 года. Об заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью изданию Bild он рассказал, что следует учитывать время на обучение и подготовку инфраструктуры.

"Я бы сказал, что появление F-16 на фронте может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал министр.

Резников утверждает, что для использования самолетов в Украине необходимо подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил Резников.

Министр уверен, что появление F-16 на фронте может "изменить правила игры" в войне.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", - пояснил он.